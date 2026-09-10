Ukraine-Krieg
Tote und Verletzte nach Angriff auf Einkaufszentrum in Sumy
Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Sumy sind mindestens fünf Menschen getötet worden.
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Nach Angaben der Polizei wurden 24 weitere Personen verletzt. In der Nacht wurden auch wieder Ziele in Kiew attackiert.
Das ukrainische Militär griff unterdessen die russische Hafenstadt Machatschkala am Kaspischen Meer an sowie eine mehr als 3.000 Kilometer entfernte russische Industrieanlage nahe dem Polarkreis.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.