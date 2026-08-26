In Nepal nahe der Grenze zu Tibet gab es eine große Schlammlawine. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sunil Sharma)

Den Angaben zufolge trat der Fluss Bhotekoshi nahe der Grenze zu Tibet über die Ufer und riss zahlreiche Häuser mit sich. Auch Straßen und Brücken sowie Kraftwerke wurden beschädigt. Nepals Regierung setzt die Armee und Sicherheitskräfte für die Rettungsarbeiten ein. Indien und China wurden um Unterstützung bei den Rettungsarbeiten gebeten. Die Behörden gaben für die flussabwärts gelegenen Gebiete in dem Himalaya-Staat eine Katastrophenwarnung heraus.

Als Ursache für die Sturzflut wird ein Erdrutsch in einem Gletschersee vermutet. Auch aus der autonomen Region Tibet werden zahlreiche Opfer und Vermisste gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.