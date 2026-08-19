Der Mexikaner Isaac del Toro nach seinem Sieg. (Florian Wiegand/dpa)

Beim Einzelzeitfahren auf der 2,6 Kilometer langen Strecke im hessischen Bad Orb fuhr der Drittplatzierte der diesjährigen Tour de France die schnellste Zeit. Er erreichte das Ziel nach drei Minuten und acht Sekunden. Zweiter wurde der Franzose Paul Magnier. Den dritten Platz belegte der Belgier Laurenz Rex. Bester deutscher Fahrer war beim Auftakt Tobias Müller. Er wurde Zehnter.

Die Deutschland-Tour wird morgen mit der ersten Etappe über rund 215 Kilometer von Bad Orb nach Schwäbisch Hall fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.