Er sei nach kurzer Krankheit im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Dänemark gestorben, meldete der dänische Fernsehsender TV2.

In den Anfangszeiten der Fußball-Bundesliga spielte Piontek in der Defensive von Werder Bremen. Mit ihm gewann das Team von der Weser 1965 seine erste Meisterschaft. Nach weiteren Stationen wurde Piontek 1979 Trainer der dänischen Nationalmannschaft. Als solcher erlangte er Kultstatus. 1986 in Mexiko nahmen die Dänen unter Piontek erstmals an einer Weltmeisterschaft teil und schafften es bis ins Achtelfinale.

