Der norwegische König Harald V. verstarb mit 89 Jahren. (picture alliance / Gonzales Photo / Ketil Martinsen / Gonzales Photo / Ketil Martinsen)

Das gab das Adelshaus bekannt. Dem Sarg würden der neue König Haakon und dessen Frau Mette-Marit sowie weitere Familienmitglieder folgen, hieß es. Harald V. war heute früh im Alter von 89 Jahren an einer Bluterkrankung gestorben. Sein Sohn und Thronfolger gab am Nachmittag in einer außerordentlichen Sitzung mit dem Regierungskabinett seinen offiziellen Namen Haakon VIII. bekannt. Mette-Marit wurde als neue Königin offiziell bestätigt.

Haralds Tod wurde weltweit mit Trauer aufgenommen. Bundespräsident Steinmeier erklärte in einem Kondolenzschreiben, Deutschland verliere einen großen Freund und Europa einen großen Versöhner. Es kondolierten unter anderem auch die Königshäuser Schwedens, Dänemarks, Großbritanniens, Spaniens und der Niederlande sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.