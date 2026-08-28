Innenminister Dorbrindt trifft seine Amtskollegen aus den Ostsee-Ainrainerstaaten. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Dies teilte Bundesinnenminister Dobrindt zu Beginn eines Treffens mit seinen Amtskollegen der Ostsee-Anrainerstaaten mit. Er sagte, hybride Attacken seien in der Region allgegenwärtig und nähmen weiter zu. Deshalb sei die gemeinsame Taskforce nötig, um im Krisenfall einen schnellen Austausch zu haben. Der CSU-Politiker fügte hinzu, auf der Konferenz werde zudem der weitere Umgang mit der russischen Schattenflotte eine Rolle spielen.

An dem Treffen nimmt auch der Innenminister Irlands teil.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.