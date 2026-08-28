Innenminister Alexander Dobrindt trifft seine Amtskollegen aus den Ostsee-Anrainerstaaten. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Das kündigte Bundesinnenminister Dobrindt nach einem Treffen auf Ministerebene in Flensburg an. Er sagte, man müsse sich darauf einstellen, dass sich die hybride Bedrohungslage weiter verschärfe. Er verwies auf das Eindringen feindlicher Drohnen, Anschlagsversuche, Sabotageakte und Destabilisierungskampagnen. Der Minister äußerte sich nicht zu den Urhebern dieser Angriffe, sie werden im Ostseeraum aber meist Russland zugerechnet.

Die geplante Taskforce soll auf Ebene der Staatssekretäre eingerichtet werden. Ein Ziel sei, einzelne Anrainerstaaten bei Abwehraktionen zu unterstützen, sagte Dobrindt.

Die Innenminister sprachen am Rande auch über die russische Schattenflotte. Diese soll laut Dobrindt im Fokus eines weiteren Ministertreffens der Ostseeanrainer stehen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.