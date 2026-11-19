Die "Koalition der Willigen" trifft sich in Berlin. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Zum Treffen der "Koalition der Willigen" werden knapp 40 Delegationen erwartet, etwa 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs. Unter den Teilnehmern in Berlin sind der ukrainische Präsident Selenskyj sowie die US-Unterhändler Kushner und Witkoff. Das Treffen gilt auch als Gegenpol zum Dreiergipfel der USA, Chinas und Russlands in Shenzhen.

Finanzhilfen für die Ukraine

Die EU-Kommission schlägt ein Darlehen von 45 Milliarden Euro vor, um einen Teil des Finanzierungsbedarfs der Ukraine im kommenden Jahr zu decken. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hofreiter sagte der "Augsburger Allgemeinen", es fehlten derzeit rund 70 Milliarden Euro. Er fordert deshalb, dafür eingefrorenes russisches Vermögen einzusetzen.

Die britische Regierung hat vor dem heutigen Treffen Militärhilfen im Wert von umgerechnet rund 312 Millionen Euro zugesagt. Großbritannien ist neben Deutschland und Frankreich Co-Gastgeber des Treffens. Zu den Hilfen gehören auch mehr als 1.000 Langstrecken-Angriffsdrohnen.

"Ukraine-Treffen wichtiges Signal der Geschlossenheit"

Die weitere Unterstützung der Ukraine sei entscheidend, betonte Heusgen. Russland hoffe darauf, dass Europa schwach werde. Die Politik müsse der Bevölkerung deshalb immer wieder erklären, dass die Hilfe für die Ukraine keine Almosen seien. Die Ukraine schütze auch die Sicherheit und Freiheit Europas.

Militärübung der Ukraine-Unterstützerstaaten

Die "Koalition der Willigen" hatte Ende vergangenen Jahres beschlossen, eine multinationale Truppe aufzustellen. Sie soll einen möglichen Waffenstillstand absichern. Derzeit findet ein erstes Manöver mit rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern statt. Geübt wird in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer. Auch die Bundeswehr ist beteiligt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.