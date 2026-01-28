Federal Reserve

Die Spanne liege weiterhin zwischen 3,5 und 3,75 Prozent, teilte der Zentralbankrat der Fed in Washington mit. Begründet wurde die Entscheidung mit der hohen Inflation und Problemen am Arbeitsmarkt. Zuletzt war der Zins dreimal in Folge leicht gesenkt worden.
US-Präsident Trump hatte wiederholt eine starke Senkung des Leitzinses gefordert und Fed-Chef Powell unter Druck gesetzt. Das Justizministerium leitete zudem Ermittlungen gegen Powell ein.
Der US-Haushalt leidet derzeit unter hohen Ausgaben für die Tilgung von Schulden. Niedrigere Zinsen könnten diese Kosten verringern.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.