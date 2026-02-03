Olympische Winterspiele

Lindsey Vonn nach ihrem Sturz in Crans-Montana (picture alliance / KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Mit Blick auf die Abfahrt am Sonntag sei sie aber zuversichtlich. Auch Starts im Super-G und in der Team-Kombination schloss sie nicht aus. "Ich weiß, meine Chancen sind nicht mehr so groß wie vorher. Aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen", sagte Vonn. Der Skirennsport sei nun mal gefährlich und sie gehe ans Limit, erklärte die viermalige Gesamtweltcupgewinnerin.

Heftiger Sturz am vergangenen Freitag

Vonn war in der letzten Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana in der Schweiz heftig gestürzt und in ein Fangnetz gerauscht. Sie rutschte zwar noch auf Skiern ins Ziel, hielt sich aber immer wieder das linke Knie. Anschließend wurde sie vom Hubschrauber abgeholt.

Vonn war im Dezember 2024 unter großem Aufsehen in den Weltcup zurückgekehrt. Die 41-Jährige fährt inzwischen mit einer Teilprothese im rechten Knie. In der laufenden Saison zeigte sie sich bislang in Topform, fuhr schon zu zwei Siegen und fünf weiteren Podestplätzen. In Cortina d'Ampezzo ist zum Abschluss ihrer Karriere eine weitere Olympia-Medaille das große Ziel.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.