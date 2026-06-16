Naher und Mittlerer Osten

US-Präsident Trump beim G7-Gipfel in Evian (AP Photo / Julia Demaree Nikhinson / Julia Demaree Nikhinson)

Dies gehe eindeutig aus dem Text hervor, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Angaben. Skeptisch äußerte sich Bundesaußenminister Wadephul. Er sagte, über den Ausschluss einer nuklearen Bewaffnung des Iran werde noch etwas länger gesprochen werden müssen.

Wie die Regierung der Schweiz bekanntgab, soll das Rahmenabkommen am Freitag in einem Hotel in den Alpen nahe Luzern unterzeichnet werden. Dort sollen dann offenbar auch die Verhandlungen über die endgültige Ausgestaltung eines Friedensvertrags beginnen. Der iranische Außenminister Araghtschi warnte, dass jeder israelische Angriff auf den Libanon oder eine anhaltende militärische Präsenz auf libanesischem Gebiet von nun an einen Verstoß gegen ‌die Vereinbarung darstelle. Trump kritisierte die israelischen Angriffe auf die libanesische ‌Hauptstadt Beirut. Er sagte, der israelische Ministerpräsident Netanjahu müsse im Hinblick auf den Libanon verantwortungsvoller agieren.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.