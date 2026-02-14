Drohgebärde

Mit dem US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" will Trump die Militärpräsenz in der Golfregion zu verstärken. (picture alliance / abaca / ABACA)

Er sagte in Washington, man werde das derzeit noch in der Karibik stationierte Schiff "U.S.S. Gerald R. Ford" für den Fall brauchen, dass es in den Atomverhandlungen mit dem Iran keine Einigung gebe. In der Golfregion befinden sich bereits ein anderer US-Flugzeugträger und dessen Begleitschiffe. Später erklärte der Präsident bei einem Besuch auf dem Militärstützpunkt Fort Bragg im Bundesstaat North Carolina, ein Regimewechsel in Teheran wäre das Beste, was passieren könnte. Zwei amerikanische Regierungsvertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, das US-Militär bereite sich bereits auf einen möglichen wochenlangen Einsatz gegen den Iran vor.

In der vergangenen Woche hatten Vertreter beider Seiten im Oman neue Verhandlungen über das iranische Nuklearprogramm begonnen. Washington strebt ein Abkommen innerhalb der nächsten Wochen an. Der Iran ist zwar zur Begrenzung seines Atomprogramms bereit, lehnt eine vollständige Aufgabe jedoch ab. Am Dienstag soll es nach Informationen von Reuters im schweizerischen Genf eine weitere Verhandlungsrunde geben.

