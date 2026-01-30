US-Präsident Trump droht Kanada mit Strafzöllen. (picture alliance / Xinhua News Agency / Peng Ziyang)

In Washington stellte Trump Zölle von 50 Prozent auf alle in Kanada hergestellten Flugzeuge in den Raum. Hintergrund ist ein Streit um die Zulassung von Flugzeugen des US-Herstellers "Gulfstream" in Kanada. Trump beklagte, die kanadischen Behörden hätten mehreren Modellen keine Betriebsgenehmigungen erteilt. Der US-Präsident drohte deshalb auch damit, die Zertifizierung für Maschinen des kanadischen Flugzeugherstellers "⁠Bombardier" und andere in Kanada ‌hergestellte Maschinen abzuerkennen. Laut Angaben aus dem Präsidialamt in Washington sollen allerdings bereits in den USA betriebene Flugzeuge aus Kanada weiterfliegen dürfen.

Unklar ist, auf welcher rechtlichen Grundlage Trump die Zulassungen entziehen könnte, da dies eigentlich Aufgabe der Luftfahrtbehörde FAA ist. Deren Vorschriften erlauben einen solchen Schritt zudem nur aus Sicherheitsgründen, nicht aber aus wirtschaftlichen Erwägungen.

Die Beziehungen zwischen den USA und Kanada sind seit längerem angespannt - unter anderem deshalb, weil Trump mehrfach eine Eingliederung des Nachbarlandes als neuer Bundesstaat in die USA gefordert hat.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.