Donald Trump (picture alliance / Newscom | Al Drago)

Er schrieb auf seinem Online-Dienst Truth Social, falls die nigerianische Regierung nicht gegen das Töten von Christen vorgehe, werde Washington sämtliche Hilfen sofort einstellen und könne mit gezückten Waffen einmarschieren. Nach den Worten Trumps hat er das Verteidigungsministerium angewiesen, einen möglichen Einsatz vorzubereiten.

Bereits am Freitag hatte Trump erklärt, dass das Christentum in Nigeria einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sei, Tausende Christen würden von Islamisten getötet. Das Land werde deshalb auf eine Liste von Ländern gesetzt, die gegen die Religionsfreiheit verstießen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.