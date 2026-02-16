Der Wiederaufbau im Gazastreifen ist eine gewaltige Aufgabe: Gaza-Stadt im Januar 2026. (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

Außerdem wollten sie tausende Mitarbeiter für internationale Stabilisierungs- und Polizeikräfte für das Gebiet bereitstellen, erklärte Trump. Wie er weiter mitteilte, sollen die Zusagen offiziell am Donnerstag bekannt gegeben werden, wenn die Mitglieder des Gremiums in Washington erstmals zusammentreten. Trump ging nicht näher darauf ein, welche Staaten Zusagen gemacht haben. Die Vereinten Nationen, die Weltbank und die EU schätzen, dass der Wiederaufbau im völlig zerstörten Gazastreifen etwa 70 Milliarden Dollar kosten wird.

Der im Januar gegründete Friedensrat steht in der Kritik, weil er als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen wahrgenommen wird. Der US-Präsident hat den Vorsitz inne. Dem Rat gehören 26 Staaten an, Deutschland ist nicht darunter.

