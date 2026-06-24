Persischer Golf

US-Präsident Trump (Getty Images / Kevin Dietsch)

Trump teilte mit, Teheran habe darüber informiert, dass entgegen anderslautenden Berichte keine Zölle, Versicherungskosten oder sonstige Abgaben gefordert würden. Sollte es sich dabei um eine Falschinformation handelt, würden die Verhandlungen der USA mit dem Teheran sofort beendet. Trump betonte, falls doch Abgaben für die Reedereien anfielen, würden zudem zugesagte Gelder nicht an den Iran ausgezahlt.

In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind mögliche Gebühren für die Passage der Straße von Hormus ein Streitthema. Vor dem Krieg war die Durchfahrt kostenlos.

Derzeit läuft ein Evakuierungsplan der UNO-Schifffahrtsorganisation IMO. Im Zuge dessen soll Hunderten von Schiffen mit rund 11.000 Seeleuten die Durchfahrt durch die Straße von Hormus ermöglicht werden.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.