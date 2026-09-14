Während seiner Irlandreise am Wochenende sei er um eine Aufhebung der Zölle gebeten worden. Irischer Whiskey unterliegt derzeit dem regulären Zoll, den Trump auf die meisten Importe aus der Europäischen Union erhoben hat. Dieser wurde im Juli von 15 auf zehn Prozent gesenkt.
Bereits im Mai hatte Trump angekündigt, bestimmte Zölle auf Whiskey aus dem Vereinigten Königreich aufzuheben. Dazu zählen auch Scotch und in Nordirland hergestellte Spirituosen.
Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.