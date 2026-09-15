Vereinigten Staaten

Ein Blick auf das John F. Kennedy Center for the Performing Arts, das kürzlich in „The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts” (picture alliance / Anadolu / Celal Gunes)

Der Verwaltungsrat habe nahezu einstimmig für die Schließung votiert, erklärte Trump. Als Begründung nannte er Sicherheitsbedenken und dringend erforderliche Renovierungsarbeiten. Die Arbeiten könnten jedoch erst stattfinden, wenn ein Berufungsgericht über die von ihm geforderte Umbenennung in Trump Kennedy Center entschieden habe. Die von ihm im Dezember angestoßene Umbenennung wurde mehrfach gerichtlich blockiert. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 hatte Trump über angebliche anti-amerikanische Propaganda in dem Zentrum geklagt und den Vorstand der öffentlichen Kultureinrichtung mit Vertrauten neu besetzt.

Das nach dem 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy benannte Kulturzentrum zählt zu den renommiertesten Aufführungsstätten der USA. Als Kritik an Trumps zunehmender Einflussnahme sagten einige Künstler bereits geplante Auftritte dort ab.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.