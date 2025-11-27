Die "Green Card" erlaubt den Aufenthalt und das Arbeiten in den USA. (imago)

Präsident Trump habe eine gründliche Untersuchung aller Green Cards aller Ausländer aus allen problematischen Ländern angeordnet, teilte der Leiter der Einwanderungsbehörde, Edlob, mit. Den Angaben zufolge handelt es sich um 19 Länder, die bereits in einem Präsidentenerlass vom Juni aufgelistet waren. Dazu zählen neben Afghanistan auch der Iran, Libyen, Somalia, Kuba und Venezuela.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 29 Jahre alten Afghanen. Er hatte in der Innenstadt von Washington auf die Nationalgardisten geschossen und sie schwer verletzt.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.