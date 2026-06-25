Washington

NATO-Generalsekretär Rute zu Gast im Weißen Haus bei US-Präsident Trump (AP Photo / Jacquelyn Martin / Jacquelyn Martin)

Rutte habe wirklich gute Arbeit geleistet und werde von jedem respektiert, sagte Trump während eines Treffens im Weißen Haus. Zugleich erneuerte er auf Nachfrage der anwesenden Journalisten seine Kritik an mehreren europäischen Verbündeten, die den USA im Krieg gegen den Iran zu wenig oder gar keine Unterstützung hätten zukommen lassen. Konkret nannte er Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und insbesondere Spanien. Rutte verwies auf gestiegene Verteidigungsausgaben in europäischen Ländern und nannte dabei ausdrücklich auch Deutschland.

Freundliche Worte fand Trump dagegen für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Dieser sei mutig, schlage sich ziemlich gut und verfüge über großartige Kämpfer.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.