Vereinigten Staaten

Ein Blick auf das John F. Kennedy Center for the Performing Arts, das kürzlich in „The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts” (picture alliance / Anadolu / Celal Gunes)

Trump begründete den Schritt in einem Online-Post mit Sicherheitsbedenken und dringend erforderlichen Renovierungsarbeiten. Die Arbeiten könnten jedoch erst stattfinden, wenn ein Berufungsgericht über die von ihm geforderte Umbenennung in Trump Kennedy Center entschieden habe. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 hatte Trump über angebliche anti-amerikanische Propaganda in dem Zentrum geklagt und den Vorstand der öffentlichen Kultureinrichtung mit Vertrauten neu besetzt. Die von ihm im Dezember angestoßene Umbenennung wurde mehrfach gerichtlich blockiert.

Das nach dem 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy benannte Kulturzentrum zählt zu den renommiertesten Aufführungsstätten der USA. Als Kritik an Trumps zunehmender Einflussnahme sagten einige Künstler bereits geplante Auftritte dort ab.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.