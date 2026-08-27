Reaktion auf Handelsstreit mit Kanada

US-Präsident Trump hat angeordnet, den Ontario-See in "Lake America" umzubenennen. (picture alliance / imageBROKER / elov)

Trump unterschrieb im Weißen Haus ein entsprechendes Dekret. Der See befindet sich auf der Grenze zwischen den USA und Kanada. Er ist benannt nach der kanadischen Provinz Ontario. Sie ist die bevölkerungsreichste Region des Landes.

Im Handelskonflikt mit den USA hatte Kanada zuletzt angekündigt, alle von Washington verhängten Zusatzzölle auf kanadische Produkte in gleicher Höhe auf US-Waren zu erheben. In der Folge bezeichnete Trump Kanada als den "schlechtesten Handelspartner überhaupt".

Im vergangenen Jahr hatte der US-Präsident in einem Streit mit Mexiko zu einem vergleichbaren Schritt gegriffen. Er ließ den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" umbenennen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.