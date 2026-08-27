Handelsstreit mit Kanada

Küstenzug am Ontario-See. (picture alliance / imageBROKER / elov)

Trump unterschrieb im Weißen Haus ein entsprechendes Dekret. Er hatte den Schritt zuvor angekündigt. Der See befindet sich auf der Grenze zwischen den USA und Kanada - auf kanadischer Seite in der gleichnamigen Provinz. Der Begriff "Ontario" geht auf die indigene Bevölkerung der Region zurück und bedeutet aus deren Sprache übersetzt "schönes" bzw. "sprudelndes Wasser".

Im Handelskonflikt mit den USA hatte Kanada zuletzt angekündigt, alle von Washington verhängten Zusatzzölle auf kanadische Produkte in gleicher Höhe auf US-Waren zu erheben. In der Folge bezeichnete Trump Kanada als den "schlechtesten Handelspartner überhaupt".

Im vergangenen Jahr hatte der US-Präsident in einem Streit mit Mexiko zu einem vergleichbaren Schritt gegriffen. Er ließ den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" umbenennen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.