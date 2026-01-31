Der Kampfhubschrauber Apache (picture alliance/dts-Agentur)

Das Paket umfasse 30 Kampfhubschrauber vom Typ Apache samt zugehöriger Ausrüstung und Waffen sowie 3.250 leichte taktische Fahrzeuge, teilte das Außenministerium in Washington mit. Die Rüstungsgeschäfte mit Israel wurden in einer Phase bekannt, in der Präsident Trump den Friedensplan für den Gazastreifen weiter vorantreibt. Dieser soll den Konflikt zwischen Israel und der Hamas beenden und den Wiederaufbau sowie die Neuentwicklung des Gebiets ermöglichen, das nach zwei Jahren Krieg verwüstet ist. Zudem gibt es im Nahen Osten wachsende Spannungen wegen der Möglichkeit eines US-Militärangriffs auf den Iran.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.