Ein Gaskraftwerk in den USA (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Jim West)

Dadurch sollen der Industrie nach Angaben der Behörde mehr als 300 Milliarden Dollar an Kosten erspart und die Energieproduktion gesteigert werden.

Die bisherigen Regeln waren unter Präsident Biden beschlossen worden. Sie sahen vor, den CO2-Ausstoß von Kohlekraftwerken und neuen Gasanlagen deutlich zu senken. Die Regierung von Präsident Trump setzt nun mit der neuen Regelung ihren Kurs fort, den Klimaschutz in den USA zurückzufahren. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP könnte damit auch zukünftigen Regierungen die Wiedereinführung von Emissionsgrenzen erschwert werden. Umweltschützer wollen die Entscheidung vor Gericht anfechten.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.