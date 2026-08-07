Solar- und Halbleiterbranche

Präsident Trump unterzeichnete in Washington ein entsprechendes Dekret. Nach Angaben des Weißen Hauses wird auf Polysilizium künftig ein Einfuhrzoll von 15 Prozent erhoben. Dies ist ein wichtiger Grundstoff für die Herstellung von Chips und Solaranlagen. Außerdem gelten Mindestpreise für importierte Produkte aus Polysilizium.
Die Maßnahmen treten Anfang Dezember in Kraft. Sie sind vor allem gegen China gerichtet. Aus der Volkrepublik stammen nach Angaben eines Branchendienstes mehr als 90 Prozent des Polysiliziums weltweit.
Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.