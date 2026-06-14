Krieg in Nahost

Die Attacken waren die Reaktion auf Angriffe der Hisbollah-Miliz im Norden Israels. Derweil teilte das iranische Militär mit, Israel müsse seinerseits erneut mit einem Gegenschlag rechnen.
Die vom Iran gestützte Hisbollah hatte bei dem Angriff auf Israel nach Militärangaben mehrere Sprengstoff-Drohnen eingesetzt. Es habe zwei Einschläge auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Libanon gegeben. Niemand sei verletzt worden.
Zu einem erneuten Vorschlag für ein Friedensabkommen hatte es am Vortag widersprüchliche Angaben gegeben. US-Präsident Trump sprach von einer Unterzeichnung noch am Wochenende, Vermittler Pakistan und der Iran widersprachen.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.