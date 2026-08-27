Sicherheitspolitik

US-Präsident Donald Trump (AP Photo / Manuel Balce Ceneta )

Zugleich wies er im Weißen Haus Medienberichte zurück, wonach CIA-Direktor ⁠Ratcliffe bei seinem Besuch in Moskau russische Regierungsvertreter vor einer solchen Attacke gewarnt habe, etwa im Baltikum. Der Kreml nannte entsprechende Medienberichte Panikmache.

Der Sicherheits-Experte Neumann stufte hingegen den Moskau-Besuch von CIA-Direktor ⁠Ratcliffe als ein starkes Signal der USA ein. Neumann verwies im ARD-Fernsehen auf russische Aktivitäten, besonders in Kaliningrad. Als Beispiel nannte Neumann elektronische Kampfführung, Mobilmachung und riskante Manöver. Dies seien offensichtlich Versuche der Russen gewesen, die NATO-Abwehr zu testen, sagte Neumann.

Westliche Geheimdienste beobachten seit langem russische Sabotageakte und Angriffe unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges. Sie zielen nach Einschätzung von Fachleuten darauf ab, den Zusammenhalt der NATO zu schwächen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.