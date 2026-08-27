Iran-Krieg

US-Präsident Trump am Weißen Haus (picture alliance / Zumapress/ Mehmet Eser)

In einem Interview mit dem katarischen Sender Al Jazeera sagte Trump, er habe dafür keinen Zeitplan. Zudem glaube er, dass die USA den Konflikt "sehr deutlich" gewinnen würden. Im Laufe des Tages wird Katars Ministerpräsident, Scheich Al Thani, zu Gesprächen mit iranischen Vertretern in Teheran erwartet. Im Mittelpunkt stünden Möglichkeiten zur Deeskalation von Spannungen und die Schaffung von Voraussetzungen für einen Dialog, teilte das katarische Außenministerium auf der Online-Plattform X mit.

Demnach soll es auch um eine wieder ungehinderte Schifffahrt durch die Straße von Hormus gehen und dabei auch eine Rückkehr zum Status quo vor dem Krieg erörtert werden. Die Gespräche wurden auch von iranischer Seite bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.