US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Sipa USA)

Er liebe die Inflation, antwortete Trump auf die Frage eines Journalisten, ob der Anstieg der Teuerungsrate ihn nicht beunruhige. Das US-Arbeitsministerium hatte zuvor bekannt gegeben, dass die Inflation im Mai erstmals seit drei Jahren auf über vier Prozent gestiegen ist. Grund dafür sind unter anderem die Folgen des Iran-Kriegs, insbesondere die Blockade in der Straße von Hormus. Trump stellte ein Sinken der Inflation in Aussicht, ohne allerdings konkret zu werden.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.