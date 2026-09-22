Bürgermeister Mamdani hat US-Präsident Trump getroffen. (Farhad Parsa / ZUMA Press Wire / dpa )

Nach dem Treffen zeigten sich beide ungeachtet ihrer politischen Differenzen betont herzlich. Trump bescheinigte dem Politiker vom linken Flügel der Demokratischen Partei, dass er das "Potenzial" habe, ein "großartiger Bürgermeister" zu werden. Mamdani wiederum lobte das Gespräch mit dem republikanischen Präsidenten als "produktiv". Mit Blick auf die Einwanderungspolitik der USA räumte er jedoch anhaltende Meinungsverschiedenheiten ein.

Die rund einstündige Begegnung fand unter vier Augen in Mamdanis Residenz in Manhattan statt. Die beiden Politiker trafen sich bereits zum dritten Mal seit Mamdanis Wahl zum New Yorker Bürgermeister im vergangenen Jahr.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.