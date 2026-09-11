Milliardär Elon Musk und US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / AP / Brandon Bell)

Beide leiteten zweistellige Millionenbeträge an politische Aktionskomitees weiter. Trump plant nach eigenen Angaben Ausgaben von 400 bis 500 Millionen Dollar. Nach einem Bericht der "New York Times" gab das mit ihm verbundene Komitee "No Going Back" allein an zwei Tagen rund 50 Millionen Dollar für Werbebuchungen aus. Im Fokus stehen sechs besonders umkämpfte Bundesstaaten, darunter Texas.

Um die Mehrheit ‌der Republikaner im Kongress bei der ⁠Abstimmung am 3. November ⁠zu sichern, versprach Trump jedem Erwachsenen 5.000 Dollar, falls die Republikaner gewinnen. Wie der milliardenteure Vorschlag finanziert werden soll, ließ Trump offen. Bei den sogenannten Midterms werden ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.