US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi im Weißen Haus (AP Photo / Jacquelyn Martin)

Trump sprach von einer engen Beziehung auf Basis gegenseitigen Respekts. Die Entscheidungen, die man heute treffe, könnten zu Frieden und Wohlstand über die kommenden Jahrzehnte beitragen. Man werde über die Bereiche Sicherheit, Technologie und Künstliche Intelligenz sprechen. Zum Thema Künstliche Intelligenz sagte Xi, beide Länder hätten die Möglichkeiten und die Verantwortung, die Technologie zum Wohle der Menschheit zu entwickeln und zu steuern - und sicherzustellen, dass sie immer unter menschlicher Kontrolle bleibe.

Tech-Vertreter beim Staatsbankett

Am Abend ist ein Staatsbankett in Washington geplant. Dabei werden nach Angaben eines hochrangigen Regierungsbeamten auch Repräsentanten von großen US-Technologie-Unternehmen zu dem Bankett erwartet, darunter Tesla-Chef Musk, Amazon-Gründer Bezos sowie Apple-Verwaltungsratschef Cook. Es ist der erste Besuch von Xi und seiner Ehefrau Peng Liyuan in Washington seit mehr als einem Jahrzehnt. Die US-Regierung spricht von einem "Meilenstein in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern".

Fast alles an "symbolischer Wertschätzung" aufgeboten

ARD-Hörfunkkorrespondent Ralf Borchard sagte im Deutschlandfunk , schon die Ankunft des chinesischen Präsidenten habe gezeigt, wie ernst Trump den Besuch nehme. Die persönliche Begrüßung auf dem Rollfeld sei ungewöhnlich. Normalerweise begrüße der Präsident seine Gäste bei deren Eintreffen im Weißen Haus. Auch sonst sei für Xi fast alles aufgeboten worden, was an symbolischer Wertschätzung möglich sei, bis hin zu dem Staatsbankett mit den Tech-Bossen aus dem Silicon Valley.

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Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.