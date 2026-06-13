Die Regierung in Caracas bestätigte den Tod des Bandenführers. Trump schrieb in seinem Online-Dienst, man habe bei der Aktion eng mit Venezuela zusammengearbeitet. Demnach wurde der als Niño Guerrero bekannte Kartellchef Guerrero Flores bei einem gezielten Angriff getötet.
Tren de Aragua wurde von den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation eingestuft. Die Trump-Regierung hatte Guerrero und andere Anführer der Organisation wiederholt mit Sanktionen belegt. Das US-Außenministerium setzte eine Belohnung von bis zu fünf Millionen Dollar für Hinweise aus, die zur Festnahme von Guerrero führen.
Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.