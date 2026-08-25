Handelsstreit

US-Präsident Trump liebäugelt damit, den Ontario-See umbenennen in Lake America umzubennen. (picture alliance / imageBROKER / elov)

Der See liegt zwischen der kanadischen Provinz Ontario und dem US-Bundesstaat New York. Trump erklärte, die USA zögen ernsthaft in Erwägung, das Gewässer in "Lake America" umzubenennen.

Ontario ist wirtschaftlich eng mit den USA verflochten. Von dort wird zum Beispiel Strom in die US-Bundesstaaten New York, Michigan und Minnesota geliefert. Der Premierminister der Provinz, Ford, hatte Trump gestern in drastischen Worten kritisiert und mit einem Lieferstopp für Strom und bestimmte Mineralien gedroht. Er reagierte damit auf die von US-Seite angekündigten Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.