Nationaler Notstand

Stromversorgung in den USA (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Alan Look)

Präsident Trump kündigte das Verbot ausländischer Technik im amerikanischen Stromnetz an. Das Dekret richtet sich gegen den Kauf, Import und die Installation von bestimmten technischen Produkten. Geplant sind außerdem Auflagen für die ‌weitere Nutzung bereits installierter Technik. Aus dem Weißen Haus hieß es, man befürchte, dass fremde Regierungen die Stromversorgung der USA sabotieren könnten. Trump erklärte, es gelte der nationale Notstand angesichts der Bedrohung für die Sicherheit und Wirtschaft der Vereinigten Staaten.

Das Dekret richtet sich insbesondere gegen China. US-Experten ‌hatten zuletzt in einigen chinesischen Solar-Wechselrichtern nicht deklarierte Kommunikationsgeräte gefunden. Auch in Deutschland gibt es Bedenken, dass fremde Staaten Einfluss etwa auf das Strom- oder Mobilfunknetz nehmen könnten.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.