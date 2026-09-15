Angriffe auf Energieanlagen

Präsident Selenskyj (Archivbild) (Alex Brandon / AP / dpa / Alex Brandon)

Man werde den Vorstoß nur unterstützen, wenn Moskau den Krieg tatsächlich beenden wolle, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Einen solchen Willen könne er bisher aber nicht erkennen. US-Präsident Trump hatte auf seiner Online-Plattform behauptet, Russland und die Ukraine hätten sich auf eine teilweise Waffenruhe verständigt. Diese sehe vor, alle gegenseitigen Angriffe auf Energieinfrastruktur einzustellen. Aus Moskau gibt es bisher keine Stellungnahme.

Am Wochenende hatte Trump - ungeachtet der Eskalation im Nahen Osten - die Ukraine für die steigenden Ölpreise auf dem Weltmarkt verantwortlich gemacht.

Die ukrainische Armee greift seit Monaten verstärkt russische Ölraffinerien an. Dies führte in Russland zu Einschränkungen bei der Kraftstoffproduktion ⁠und zu Engpässen an den Tankstellen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.