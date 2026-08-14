US-Militär
Trump will Flugzeugträger wieder mit Dampfkatapulten ausrüsten lassen

Die US-Marine soll auf Anweisung von Präsident Trump auf ihren Flugzeugträgern die modernen Systeme zum Start von Kampfjets aufgeben und zu den alten Dampfkatapulten zurückkehren.

    Eine S-3B Viking der VS-32 Maulers beim Katapultstart vom Flugzeugträger USS Enterprise (CVN-65) im Persischen Golf im Jahr 2004
    US-Präsident Trump will auf den Flugzeugträgern wieder zu den alten Dampfkatapulten zurückkehren. (imago images / Björn Trotzki / Björn Trotzki via www.imago-images.de)
    Trump erließ eine entsprechende Vorgabe. Die Umsetzung dürfte Milliarden Dollar kosten.
    Der Präsident kritisiert die neuen, magnetisch betriebenen Katapultsysteme schon seit seiner ersten Amtszeit. Das Thema kam bei Wahlkampfveranstaltungen und anderen Anlässen immer wieder zur Sprache. Das von ihm favorisierte alte System ist allerdings schwieriger zu warten und erfordert mehr Besatzungsmitglieder für den Betrieb.
    Die modernen Anlagen erlauben es den Flugzeugen, mit höherer Geschwindigkeit von Flugzeugträgern zu starten
    Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.