US-Militär

Trump erließ eine entsprechende Vorgabe. Die Umsetzung dürfte Milliarden Dollar kosten.
Der Präsident kritisiert die neuen, magnetisch betriebenen Katapultsysteme schon seit seiner ersten Amtszeit. Das Thema kam bei Wahlkampfveranstaltungen und anderen Anlässen immer wieder zur Sprache. Das von ihm favorisierte alte System ist allerdings schwieriger zu warten und erfordert mehr Besatzungsmitglieder für den Betrieb.
Die modernen Anlagen erlauben es den Flugzeugen, mit höherer Geschwindigkeit von Flugzeugträgern zu starten
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.