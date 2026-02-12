Wie das Weiße Haus mitteilte, will er die wissenschaftliche Erkenntnis für ungültig erklären, dass Treibhausgase gesundheitsschädlich sind. Das sei die größte Deregulierungsmaßnahme in der Geschichte des Landes.
Konkret geht es um die so genannte "Gefährdungsfeststellung" von 2009, also aus der Amtszeit von Präsident Obama. Darauf basieren unter anderem die Regeln für den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen sowie von Gas- und Kohlekraftwerken in den USA. Trump argumentiert, die Vorschriften führten zu schweren wirtschaftlichen Schäden unter anderem für Autohersteller.
