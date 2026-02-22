Ein Lazarettschiff des US-Militärs im Hafen von New York (Archivbild). (dpa / AP Photo/Kathy Willens)

Trump schrieb auf seiner Plattform in den sozialen Medien, das Schiff solle bei der Versorgung von Kranken helfen, die auf der Arktisinsel keine Hilfe bekämen. Es sei unterwegs. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Die Ankündigung könnte die Spannungen mit dem NATO-Partner Dänemark verschärfen. Trump hatte wiederholt Gebietsansprüche auf Grönland erhoben. Auf der Arktisinsel leben rund 57.000 Menschen. Die US-Lazarettschiffe kommen normalerweise bei Naturkatastrophen zum Einsatz. Sie haben nach Angaben der US-Marine eine Kapazität von jeweils rund 1.000 Krankenhausbetten.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.