Ungarn wählt im April

In seinem Onlinedienst bezeichnete Trump seinen Verbündeten als starken Anführer. Er habe Orban bereits 2022 vor dessen Wiederwahl unterstützt, und es sei ihm eine Ehre, dies erneut zu tun.

Orban gilt als enger Vertrauter des US-Präsidenten und teilt viele seiner politischen Ansichten. In den Umfragen vor der am 12. April anstehenden Parlamentswahl in Ungarn liegt er jedoch hinter seinem Herausforderer von der oppositionellen Tisza-Partei, Magyar. Orban ist mit 16 Amtsjahren in Folge der am längsten amtierende Regierungschef der Europäischen Union.

