Soldaten der Nationalgarde in Los Angeles (Gabrielle Lurie/San Francisco Chronicle/AP/dpa)

Wie die ARD berichtete, sind die Einsätze beendet. Eine offizielle Mitteilung aus dem Weißen Haus oder dem Verteidigungsministerium dazu habe es allerdings nicht gegeben. Lediglich das zuständige Nordkommando erklärte, die Soldaten seien seit Ende Januar abgezogen worden. Präsident Trump hatte den Abzug Ende Dezember angekündigt. Zuvor gab es mehrere Gerichtsurteile. Die von der Demokratischen Partei geführten Städte und die demokratischen Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten hatten gegen die Einsätze geklagt. Zuletzt wurden sie vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten in Zweifel gezogen.

Die Nationalgarde war von Trump in die demokratisch regierten Städte geschickt worden, angeblich um Kriminalität zu bekämpfen. In der Hauptstadt Washington indes bleiben die Soldaten im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.