US-Präsident Donald Trump (picture alliance / zz / Andrea Renault / STAR MAX / IPx)

Ukraine-Kriegs mit Kreml-Chef Putin und dem chinesischen Staatschef Xi in China gezeigt.



Ukraine-Kriegs zu beraten. "Wenn dies gewünscht werde, sei er dazu bereit", sagte Trump. Zuvor hatte Putins Sprecher Peskow bestätigt, dass im Kreml ein Dreiertreffen am ‌Rande des ⁠Apec-Gipfels im kommenden Monat ⁠erörtert worden sei. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass Putin ein solches Treffen ohne Beteiligung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj vorgeschlagen habe, um über ein Ende desUkraine-Kriegs zu beraten.

Der ukrainische Außenminister Sybiha ‌kritisierte die Idee scharf. Vielmehr könne ein Dreiertreffen zwischen den Staatschefs der Ukraine, der USA und Russlands dazu beitragen, den ​Krieg schneller zu beenden, schrieb er auf der Plattform X. Gespräche im Format Russland-China-USA würden genau das Gegenteil bewirken: Es würde Putin ermutigen, diesen Krieg fortzusetzen, betonte Sybiha.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.