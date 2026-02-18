Aus dem Auswärtigen Amt verlautete, dass der für den Gazastreifen zuständige Beamte Christian Buck an dem Treffen in Washington teilnehmen werde. Dort soll es um Milliardenhilfen für den Wiederaufbau des Palästinensergebiets gehen.
Die Bundesregierung hatte eine Mitgliedschaft im "Friedensrat" abgelehnt, weil sie ihn - wie viele andere Staaten auch - als nicht erwünschte Konkurrenz zum UNO-Sicherheitsrat ansieht. Zahlreiche Länder haben dagegen zugesagt, so etwa Ägypten, Israel, die Türkei, Ungarn, Argentinien und Pakistan.
Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.