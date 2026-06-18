Fußball-Weltmeisterschaft

Michael Sadilek sorgte im Hallen-Stadion von Atlanta in der sechsten Minute für die frühe Führung der Tschechen. Ein Handelfmeter von Mokoena in Minute 83 reichte zum Ausgleich. Beide Mannschaften hatten ihr Auftaktspiel verloren und müssen deshalb um den Einzug ins Sechzehntelfinale bangen.
Die weiteren Begegnungen am Abend und in der Nacht sind Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina, Kanada gegen Katar und Mexiko gegen Südkorea.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.