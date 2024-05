Frankreich: Olympische Ringe vor Pariser Rathaus (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

Wie Innenminister Darmanin mitteilte, wurde ein 18-jähriger Mann aus Tschetschenien vergangene Woche festgenommen. Er wird verdächtigt, einen islamistisch motivierten Angriff auf Zuschauer und Polizeikräfte im Fußballstadion in Saint-Etienne vorbereitet zu haben. Nach vorläufigen Erkenntnissen wollte er einen Selbstmordanschlag verüben. In Saint-Étienne finden während der Olympischen Spiele vom 26. Juli bis 11. August mehrere Fußballspiele statt. Das Finale wird dann in Paris im Stade de France ausgetragen.

Laut Frankreichs Regierung sind die Sicherheitsvorkehrungen für die Spiele enorm. Neben islamistischen Extremisten stellten gewaltbereite Umweltaktivisten, rechtsextreme Gruppen und Cyberattacken aus Russland eine Gefahr dar, heißt es. Besonders eng überwacht wird alles im Zusammenhang mit der Eröffnungszeremonie, für die mehr als 100 Staats- und Regierungschefs und andere ranghohe Politiker in Paris erwartet werden.

