Kernenergie

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki)

Der türkische Präsident Erdogan kündigte die Pläne an, ohne eine konkrete Zahl zu nennen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Erdogan bezeichnete die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland als "auf einem deutlich höheren Level als jemals zuvor". Russlands Präsident Putin lobte die Türkei als "einen der privilegierten Partner" Russlands.

Der staatliche russische Konzern Rosatom steht derzeit vor der Fertigstellung des Atomkraftwerks Akkuyu an der türkischen Mittelmeerküste. Die vier Reaktoren der Anlage sollen etwa zehn Prozent der türkischen Stromversorgung sicherstellen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.