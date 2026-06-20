Fußball-Weltmeisterschaft

Julio Enciso (Paraguay) kämpft mit Kenan Yildiz (Türkei) um den Ball. (picture alliance / AP Photo / Eakin Howard / Eakin Howard)

Im kalifornischen Santa Clara ging Paraguay schon in der zweiten Minute in Führung. Die Türkei schaffte es trotz langer Überzahl nicht, den Rückstand aufzuholen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit sah der paraguayanische Offensivspieler Miguel Almirón die rote Karte. Er hatte sich bei einem Disput mit einem Gegenspieler die Hand vor den Mund gehalten. Mit dem Platzverweis wandte Schiedsrichter Ivan Barton erstmals eine neue Regel bei diesem Turnier an.

Haiti scheidet aus, Marokko siegt gegen Schottland

In der Nacht besiegte Brasilien Haiti mit 3:0. In Philadelphia machten der frühere Bundesligaprofi Matheus Cunha und der Real Madrid-Angreifer Vinícius Júnior drei Tore in nur rund 15 Minuten. Haiti scheidet damit nach der Gruppenphase aus.

Im zweiten Spiel der Gruppe B dieses Spieltags ging Marokko als Sieger vom Spielfeld. Gegen Schottland reichte den Marokkanern ein frühes Tor von Ismael Saibari. Beide Teams haben noch die Chance aufs Weiterkommen.

USA im Sechzehntelfinale, Deutschland vor zweitem Gruppenspiel

Bereits am Abend hatten die USA in Seattle gegen Australien mit 2:0 gewonnen. Ein Eigentor von Cameron Burgess und ein Treffer von Alex Freeman sorgten für den souveränen Sieg. Die USA sind damit als Ko-Gastgeber schon vor dem letzten Gruppenspiel für die nächste Runde qualifiziert.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute Abend in ihrem zweiten Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste. Das Spiel im kanadischen Toronto beginnt um 22 Uhr. Zuvor spielen die Niederlande gegen Schweden.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.