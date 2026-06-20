Fußball-Weltmeisterschaft

Im kalifornischen Santa Clara gewann Paraguay mit 1:0. Die Türkei hat somit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.
Die weiteren Ergebnisse vom Abend und aus der Nacht:
Brasilien - Haiti 3:0
Schottland - Marokko 0:1
und USA - Australien 2:0.
Brasilien - Haiti 3:0
Schottland - Marokko 0:1
und USA - Australien 2:0.
Ko-Gastgeber USA ist dadurch für die nächste Runde qualifiziert.
Die deutsche Nationalmannschaft trifft am späten Abend in ihrem zweiten Gruppenspiel im kanadischen Toronto auf die Elfenbeinküste.
Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.