Fußball-Weltmeisterschaft
Türkei verliert gegen Paraguay und hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat die Türkei auch ihr zweites Gruppenspiel verloren.

    Der Paraguayer Julio Enciso (links) kämpft mit dem Türken Kenan Yildiz um den Ball beim Fußballspiel in Santa Clara, Kalifornien.
    Julio Enciso (Paraguay) kämpft mit Kenan Yildiz (Türkei) um den Ball. (picture alliance / AP Photo / Eakin Howard / Eakin Howard)
    Im kalifornischen Santa Clara gewann Paraguay mit 1:0. Die Türkei hat somit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.
    Die weiteren Ergebnisse vom Abend und aus der Nacht:
    Brasilien - Haiti 3:0
    Schottland - Marokko 0:1
    und USA - Australien 2:0.
    Ko-Gastgeber USA ist dadurch für die nächste Runde qualifiziert.
    Die deutsche Nationalmannschaft trifft am späten Abend in ihrem zweiten Gruppenspiel im kanadischen Toronto auf die Elfenbeinküste.
    Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.