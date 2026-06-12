Region Istanbul

In der Türkei wurde ein weiterer CHP-Politiker festgenommen (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunahan Turhan)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, handelt es sich um den Bürgermeister von Silivri, einer Gemeinde im Westen von Istanbul. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittle gegen Bora Balcioglu unter anderem wegen der Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung, Bestechung und Geldwäsche. Insgesamt gab es 17 Festnahmen. Die Stadtverwaltung von Silivri erklärte auf X, bei Durchsuchungen sei nichts strafrechtlich Relevantes festgestellt worden.

Die CHP war aus den türkischen Kommunalwahlen vor zwei Jahren als stärkste Kraft hervorgegangen. Seitdem wurden zahlreiche Bürgermeister der Oppostionspartei verhaftet. Der prominenteste Fall ist der abgesetzte Bürgermeister von Istanbul, Imamoglu. Die CHP wirft der Justiz vor, politisch motiviert zu handeln. Die von Staatspräsident Erdogan geführte Regierung weist das zurück.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.